البيئة تحكم سيطرتها على مداخن محطتي كهرباء جنوب حلوان والغردقة بمنظومة الرصد الإلكتروني

08:11 م الجمعة 16 أبريل 2021
البيئة تحكم سيطرتها على مداخن محطتي كهرباء جنوب حلوان والغردقة بمنظومة الرصد الإلكتروني

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب-محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الوزارة تسعى لتكثيف جهودها وتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للانبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية، وتنفيذا لأهداف البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتحقيق مؤشراتها في أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأضافع، فؤاد، في بيان لها اليوم، أنه قد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء جنوب حلوان المركبة، والواقعة بمنطقة أطفيح بالجيزة وتابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وأيضا الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء الغردقة الغازية الواقعة بمحافظة البحر الأحمر حيث تم ربط كلاً من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون )، والظروف المرجعية والتأكد من مطابقتها للأسس والقواعد الموضوعة بهذا الشأن.

وأوضحت فؤاد أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بمحافظة الجيزة بلغ (7) منشآت تمثل (26) مدخنة، ومنشأة صناعية واحدة بمحافظة البحر الاحمر تمثل (6) مداخن.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 80 منشأة تمثل 372 مدخنة.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتي في إطار تفعيل التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة الغردقة منظومة الرصد الإلكتروني

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