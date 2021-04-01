وزير النقل: "العامل البشري محتاج تثقيف وتدريب بعدها نتكلم عن المرتبات"
الغربية - مروة شاهين:
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تولى مسؤولية الوزارة في ظروف صعبة وأن الهيئة بها العديد من المرافق الحيوية التي تتطلب المزيد من الجهد.
وأوضح أن "العامل البشري يحتاج شغل كثير ما بين تدريب وتعليم وتثقيف ثم نبحث أموره المالية فالأولى إصلاح المرفق وبحث المشاكل لإصلاحها ثم نتحدث عن المرتبات والحوافز"، متابعًا: "العامل البشري محتاج تثقيف وتدريب وبعدها نتكلم عن الحوافز والمرتبات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده بنادي السكة الحديد بطنطا بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الهيئة والعاملين لشرح خطة التطوير في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن "الحل عند توفير الإمكانيات المادية وأن نتعاون ونصلح من أنفسنا أولا حتى لا تتكرر الحوادث بسبب الإهمال ونتمنى ألا تحدث حوادث بالطرق ولكي نطور من أنفسنا لابد أن نتعاون جميعا والتطوير لا يتم إلا بالعاملين فيه".
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