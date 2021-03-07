"الوطنية للصحافة": إرسال بدل تدريب مارس للمؤسسات القومية الثلاثاء
كتب- مينا غالي:
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مارس 2021 يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 مارس، مؤكدة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
كما أعلنت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2019، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
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