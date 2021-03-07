أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا

"الوطنية للصحافة": إرسال بدل تدريب مارس للمؤسسات القومية الثلاثاء

09:18 م الأحد 07 مارس 2021
"الوطنية للصحافة": إرسال بدل تدريب مارس للمؤسسات القومية الثلاثاء

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مارس 2021 يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 مارس، مؤكدة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2019، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.

الهيئة الوطنية للصحافة بدل تدريب مارس المؤسسات القومية

الخبر التالى:

الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 185922

    عدد المصابين

  • 143575

    عدد المتعافين

  • 10954

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 117043688

    عدد المصابين

  • 92587702

    عدد المتعافين

  • 2598596

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا