أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كورونا في 24 ساعة| شحنة لقاح جديدة وتفاصيل فتح الحرمين الشريفين في رمضان

07:00 ص الإثنين 29 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| شحنة لقاح جديدة وتفاصيل فتح الحرمين الشريفين في رمضان

أرشيفية


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153175 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
37 وفاة.. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم الأحد
غدًا.. انطلاق الامتحانات الشهرية للصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي
السعودية تعلن خطتها لشهر رمضان وزيارة الحرمين الشريفين
بعد الجرعة الثانية.. إليك ما يجب مراعاته لتجنب الإصابة بكورونا
الصحة الأردنية: تسجيل 7183 إصابة جديدة بكورونا و82 وفاة خلال 24 ساعة
بوتين شعر بآثار جانبية طفيفة للقاح كورونا
الإمارات والصين يدشنان أول خط تصنيع وإنتاج لقاح "كوفيد-19" بالإمارات
تطعيم 169 مواطنًا ضد كورونا في الوادي الجديد
3 فئات أكثر عرضة للآثار الجانبية الشديدة للقاح كورونا بعد التطعيم
الصحة: استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا هدية من الصين قريبًا
كورونا اليوم: تجنب 5 أخطاء بعد التطعيم.. و3 فئات أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح
صور.. إغلاق 16 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا في الإسكندرية - صور
مطار القاهرة: ترحيل يمني وصل من عدن مصابا بفيروس كورونا
ماكرون: حملة التطعيم الفرنسية ستلحق بنظيرتها البريطانية
بريطانيا: تطعيم أكثر من 30 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا
صربيا تلقح الآلاف من مواطني الدول المجاورة ضد كورونا

كندا تتلقى تطمينات بشأن لقاحات كورونا القادمة من أوروبا
الأردن يمدد حظر التجول بعد زيادة إصابات كورونا
المكسيك: وفيات كورونا تضاعف إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات بالبلاد
الولايات المتحدة: إصابات كورونا تبلغ 30.3 مليون إصابة والوفيات 549211

فاوتشي: إعادة الفتح "المبكر"تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

وزارة الصحة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الحرمين الشريفين لقاح كورونا

الخبر التالى:

رويترز: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اللقطات الأولى لتعويم سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا