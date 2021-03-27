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الإسعاف وصل في 5 دقائق.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سوهاج

02:29 م السبت 27 مارس 2021
الإسعاف وصل في 5 دقائق.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سوهاج

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم السبت؛ لكشف الحقائق والمعلومات حول حادث قطار سوهاج، أكرر تعازينا للشعب المصري وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت زايد أن هيئة الإسعاف تعاملت بكفاءة مع الحادث؛ إذ تم إبلاغ مرفق الإسعاف في تمام الساعة 12:05 ظهر أمس، وتم الدفع بـ105 عربات إسعاف؛ إذ كان الإسعاف موجودًا في أقل من 5 دقائق بموقع الحادث؛ من سوهاج وأسيوط وسيناء، معقبةً: أشكر الأهالي على مشاركتهم وتعاونهم.

وتابعت وزير الصحة: إن آخر إحصائية لحادث قطاري سوهاج تشير إلى 185 إصابة، و19 وفاة، و3 أكياس أشلاء متفرقة في 3 مستشفيات.

واستطردت زايد: ارتفاع الإصابات جاء نتيجة أن بعض الحالات المبلغ عنها بوفاة تبين أنها في حالة غيبوبة فقط؛ ما أدى إلى خروج 90 حالة من المستشفيات بسلام وشفاء كامل، و116 كسر عظام، و20 في غيبوبة تامة.

وذكرت وزيرة الصحة أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع، وأيضًا من خلال المجهود الحربي استطعنا نقل 3 حالات من سوهاج لعلاج حالتهم صعبة.

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