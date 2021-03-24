"الوطنية للتدريب" تستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب
01:11 م الأربعاء 24 مارس 2021
كتب- محمد نصار:
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ظهر اليوم الأربعاء، مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يأتي ذلك في إطار التواصل الفعال من جانب الأكاديمية مع مجلس النواب وعدد من الجهات والمؤسسات في الدولة.
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