أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"الوطنية للتدريب" تستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب

01:11 م الأربعاء 24 مارس 2021
"الوطنية للتدريب" تستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ظهر اليوم الأربعاء، مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي ذلك في إطار التواصل الفعال من جانب الأكاديمية مع مجلس النواب وعدد من الجهات والمؤسسات في الدولة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب مجلس النواب مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يُصدر قرارا يحدد نسبة "الحافز الأخضر" للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا