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قرار جمهوري بحركة ترقيات في هيئة النيابة الإدارية

04:56 م الإثنين 22 مارس 2021
قرار جمهوري بحركة ترقيات في هيئة النيابة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2021 بشأن حركة ترقيات هيئة النيابة الإدرية.

وجاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 118 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدرية والمحاكمات التأديبية وعلى موافقات المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المنعقدة أيام 24 يونيو 2020 و3 نوفمبر 2020 و10 نوفمبر 2020.

وجاء القرار وفق التالي:​

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري النيابة الإدارية الجريدة الرسمية

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