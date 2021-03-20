السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب نبيل زكريا
10:17 ص السبت 20 مارس 2021
كتب- محمد نصار:
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد حلمي محمود إبراهيم للتعزية في وفاة المرحوم نبيل زكريا الكاتب وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
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