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السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب نبيل زكريا

10:17 ص السبت 20 مارس 2021
السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الكاتب نبيل زكريا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد حلمي محمود إبراهيم للتعزية في وفاة المرحوم نبيل زكريا الكاتب وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي نبيل زكريا وفاة نبيل زكريا محمد حلمي محمود

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