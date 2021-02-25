برلمانية: رعاية حرم الرئيس لـ "المبدع الصغير" دليل على تشجيع الدولة للمبدعين

كتب - نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية مؤتمر جوائز الدولة لـ "المبدع الصغير"، دليل واضح على اهتمام الدولة المصرية بالمبدعين، وحرصها الشديد على تشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

وأكدت في بيان لها، الخميس، أن جائزة المبدع الصغير، تأتى تجسيدا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية انتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن جائزة المبدع الصغير، تعد إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات التى حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يصب في مصلحة دعم وتشجيع الإبداع والبحث والابتكار، مؤكدة أن اكتشاف المواهب الصغيرة من المبدعين والمبتكرين والموهوبين دور أصيل يقوم به ثلاث وزارات بشكل رئيسى، وهى "التعليم، الثقافة، والشباب والرياضة".

وأكدت أن مصر مليئة بالمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات، وفى شتى المحافظات، ولكن كل ما يحتاجه هؤلاء هو الدعم والتمويل، وهو ما تسعى الدولة إلى توفيره، مشددة على الدور الذى يجب أن يلعبه رجال الأعمال والمجتمع المدنى في المشاركة لتبنى وتشجيع المبدعين.

يذكر أن مجلس النواب وافق في وقت سابق على قانون يسمح بإنشاء جائزة "الدولة" للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه 18 عاما، وتصل ‫ قيمتها إلى 200 ألف جنيه، كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.