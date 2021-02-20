وزيرة الصحة تدعو المواطنين لسرعة التسجيل في التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة "السلام والمحطة" بمحافظة الإسماعيلية، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

يأتي ذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة، حيث بدأت بتفقد عيادة الرعاية الأولية وراجعت مخزون الطعوم الأساسية للتأكد من توافرها، كما تفقدت صيدلية الوحدة والتي يتوافر بها مخزون من الأدوية يكفي لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9556 ملفًا حتى الآن، منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بالربط المميكن بين كافة الوحدات والمراكز الطبية ومبادرة رئيس الجمهورية "لإنهاء قوائم الانتظار" لإحالة المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات عاجلة للمستشفيات التي تعمل بالمبادرة، فضلاً عن ربطها بكافة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الوزيرة أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية من وحدات الجيل الثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلاً عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما أشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق نموذج تقديم خدمات طب الأسرة وفقًا لأعلى جودة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة وجهت خلال جولتها رسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة، كما أشارت الوزيرة إلى توحيد الهوية البصرية للمنشآت الطبية بكل محافظة بما يتوافق مع تراث كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم بناؤها بسواعد الشباب المخلصين من الأطقم الطبية والإدارية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، كما أكدت لهم حرص الوزارة على توفير كافة البرامج التدريبية المختلفة، من خلال إتاحة فرص التعليم الطبي لمقدمي الخدمة الطبية في مصر في إطار التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج الأبحاث الإكلينيكية، وبرنامج تدريب المدربين، بالإضافة إلى إتاحة برامج تدريبية "online" عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في تطبيق المنظومة الجديدة، قائلة لهم: "التأمين الصحي الشامل هو الحلم الكبير لمصر وآن الأوان أن تطبقوه بايدكم"، كما حرصت الوزيرة على التقاط صور تذكارية مع الأطقم الطبية والإدارية بالوحدة، والذين أعربوا عن سعادتهم بزياراتها الميدانية لهم والاستماع إليهم.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.