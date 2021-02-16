"سعفان وراشد" يسلمان 9 آلاف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

كتب – يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة التي أصدرتها الوزارة لـ 8 آلاف و923 عاملاً غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منوهاً إلى أن الوزارة قد قامت تسليم هذه الوثيقة لـ 3593 عاملاً غير منتظم بمحافظة بورسعيد، و 12 ألف و 642 عاملاً بمحافظة القليوبية، و31 ألف و 196 عاملاً بمحافظة القاهرة.

وأوضح الوزير، أن العامل المصري هو أهم ترس في منظومة العمل، وبالتالي كان لزاماً علينا الاهتمام بهذا العامل وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام له، حيث ان وزارة القوى العاملة هي الجهة الوحيدة التي لديها إدارة لرعاية تلك الفئة من خلال مديرياتها في 27 محافظة.

و شدد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضمان حياة كريمة لأبناؤها، وتوفير الأمان لهم دائماً ، في اليوم وغداً وفي المستقبل ، وتحاول أن تستقرأ المستقبل وتنظر للأمام حتى توفر لمواطنيها كل سبل الرعاية ، ولذا يجب على كل أبناؤها رد الجميل لها، بحمايتها وصون ترابها ضد الشرذمة التي تحاول تشويه صورتها أمام العالم أجمع وتنكر خيراتها.

وكان الوزير، وجه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالبدء في استخراج شهادات قياس مستوي المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها مجاناً، حتى يسهل على تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت عليها المهنة الحقيقية التي يعمل بها، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك البطاقات في أقرب وقت ممكن، وتصبح شرط للحصول على الرعاية التي تقدمها المديريات لتلك الفئة.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالجيزة ، وبديوان عام الوزارة، على هذا الجهد الطيب كما طلب منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

ومن جانبه أشاد المحافظ بدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مبدياً الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن في سبيل حماية العمال مما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

من جانبه، قدم أحمد نظمي وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة الشكر والتقدير للوزير والمحافظ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.

كما كشف وكيل المديرية إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية سجلت 11 ألف و937 عاملاً، تقوم برعايتها اجتماعياً وصحياً على مدار العام، من خلال منح يتم صرفها لهم في حالات الزواج والمواليد ووفاة لأحد الأقارب أو وفاة للعامل تسلم لأسرته، وصلت في العام المالي الجاري 770 ألف جنيه، فضلاً عن المساعدة في إجراء 29 عملية جراحية قدرت بـ 98 ألف جنيه، صرفت من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة.