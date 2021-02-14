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السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم

10:15 ص الأحد 14 فبراير 2021
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم

السكة الحديد

مصراوي

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، نظرا لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت أن التأخيرات المتوقعة تتمثل فيما يلي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط لمدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة

وأبدت الهيئة، اعتذارها لجمهور المسافرين عن التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد حركة القطارات

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