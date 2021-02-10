وزيرا الطيران والرياضة يبحثان استعدادات تنظيم بطولات عالمية خلال 2021

كتب- محمد عبيد:

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رؤيته الكبيرة في إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها.

وأكد صبحي، على أن النموذج المصري لتنظيم البطولة أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بالدور الوطني لوزارة الطيران ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد، لافتاً إلى دور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة في إنجاح البطولة.

جاء ذلك خلال استقبال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران المدني، في حضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة.

وأشار صبحي إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة مراحل البطولة أصبحت نموذجا لدول العالم في استضافة الأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا.

وشدد على أن التحدي الكبير أمام العالم كان يتمثل في إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا في ظل ترقب عالمي حول مدى نجاحها مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى، مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من قبل مسئولين في الاتحادات الرياضية بأمريكا وأوروبا وأفريقيا، والذين أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة.

كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران، عن سعادته بنجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة، مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية في ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخرى في عدد من البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطيران، أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة ما يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، كما أكد على التنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والطيران المدني، خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية المهمة، متطلعا لمزيد من التعاون بين الوزارتين.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تسعى إلى تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة مصر للبطولات الدولية القادمة.

من جانبه قدم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للحكومة المصرية على الدعم الكبير المقدم من كافة الوزارات والهيئات المعنية بالحدث ومنها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة.

كما أشاد بخروج البطولة إلى بر الأمان، وأشادت اللجنة الأولمبية الدولية بحسن تنظيم البطولة من خلال إرسال خطاب شكر إلى الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع يؤكد على ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية في قدرات مصر على استضافة مثل هذه البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

وأهدى الدكتور حسن مصطفى، الطيار محمد منار وزير الطيران درع الرياضة تقديراً لجهود وزارة الطيران خلال تنظيم البطولة.

وتم مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر العديد من البطولات الإقليمية والدولية خلال الفترة القادمة، وبخاصة بطولتي العالم للرماية والتي ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة أكثر من 400 رامٍ ورامية يمثلون 35 دولة، وبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقرر لها يونيو المقبل، بالإضافة إلى بطولتي أفريقيا للأوبتمس في سبتمبر، وبطولة كأس العالم للكايت سيرف خلال نوفمبر.

وفي نهاية اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للكبار شهر يونيه المقبل بعد الاتفاق مع Klaus Schormann رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو.​