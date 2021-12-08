مطور عقاري: تنفيذ مناطق صناعية يخلق طلبًا على السكن في المدن الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير: هاني رجب​:

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة "رؤية للتطوير العقاري"، إن مصر شهدت تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة بشكل عالمي لم يحدث في أية فترة سابقة؛ لكن عدم وجود مناطق صناعية مدروسة سيؤدي إلى إنشاء مدن ليست بالشكل المطلوب.

وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر أنفستجيت، لمناقشة المستقبل العقاري في مصر، اليوم الأربعاء، أن أكثر ما يخلق مصادر لفرص العمل هو المناطق الصناعية؛ حيث يوجد تأخير حاليًّا في إطلاق المناطق الصناعية، ولا بد أن توجد منطقة صناعية مخططة في العاصمة الإدارية وكذلك العلمين الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "رؤية للتطوير العقاري" إلى أن خلق مناطق صناعية في المدن الجديدة يخلق طلبًا كبيرًا على السكن، ونتيجة عدم وجود هذه المناطق سيوجد عندنا شقق لها ملاك ولكن غير قائمين بها.

وأوضح شكري أن كل مشكلات العقار في مصر تتلخص في توفير الأراضي وطريقة تخصيصها وأسعارها؛ حيث نحتاج إلى أفكار جديدة لتسهيل الحصول على الأرض، وبالتالي يسهل باقي عملية تنفيذ وتسويق العقار.