"وقعت عليهم بلكونة".. الجيزة تكشف تفاصيل إصابة مواطنين في إمبابة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغًا من خلال غرفة عمليات حي شمال الجيزة عن سقوط بلكونة بالعقار 34 ش طارق بن زياد بأرض الجمعية بإمبابة.

وبحسب بيان اليوم، كشف المحافظة إصابة ربة منزل سقطت مع البلكونة وأحد المواطنين تواجد أسفل العقار وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما حدث تلفيات في إحدى السيارات، وجار معاينة العقار بمعرفة الإدارة الهندسية بحي شمال حفاظًا على السلامة العامة.