لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام قرية مارقيا بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي الدولي.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية مراقيا بطريق الساحل الشمالي نطاق دائرة القسم.

تحرك رجال الشرطة إلى موقع الحادث

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة لسيارة نقل ثقيل بسبب غفوة السائق ما أدى إلى اصطدامها بالحواجز الخرسانية بجانب الطريق وانقلابها.

مصرع سائق وإصابة مرافقه

أسفر الحادث عن مصرع السائق وإصابة "التباع" جرى نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار الحادث

جرى رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، فيما حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.