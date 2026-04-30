ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والدواجن، والفول السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.97 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.23 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.26 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.29 جنيه، بزيادة 3.03 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.49 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 68.54 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 117.1 جنيه، بزيادة 2.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 427.2 جنيه، بزيادة 5.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.89 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.96 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.04 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.83 جنيه، بتراجع 10.77 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.45 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو اللبن السائب: 32.83 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.83 جنيه، بزيادة 4.39 جنيه.

