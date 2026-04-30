كشفت أجهزة وزارة الداخلية لغز الصور المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت آثار اعتداء على أحد الأشخاص بمنطقة حلوان في القاهرة، حيث تبين أن وراء الواقعة مشاجرة عنيفة اندلعت بسبب "ركنة سيارة" أمام أحد العقارات، وانتهت بإصابات بالغة للطرفين.

رصد صور الاعتداء الدموي بمنطقة حلوان عبر السوشيال ميديا

رغم عدم ورود بلاغات رسمية في البداية، تحركت أجهزة المتابعة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فور رصد المنشور المدعوم بالصور، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، وبالفحص والتحري تبين أن المنطقة شهدت "خناقة شوارع" بين طرفين؛ الأول يعمل سائقاً وأصيب بقطع في أوتار أحد أصابعه ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، والطرف الثاني "عاطل" أصيب بجروح سطحية.

كشفت التحريات الأمنية أن فتيل الأزمة اشتعل حينما حاول السائق الوقوف بسيارته أمام العقار الذي يقطن به الطرف الثاني، وهو ما رفضه الأخير بشدة، ليتطور الأمر من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي، ثم إلى معركة بالأسلحة البيضاء، حيث استل كل منهما سلاحاً وتعديا على بعضهما البعض، مما أسفر عن الإصابات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط الطرف الثاني وبحوزته السلاح الأبيض واعترافه بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثاني وبحوزته "السلاح الأبيض" المستخدم في الواقعة، وبمواجهته انهار واعترف بتفاصيل المشاجرة، مؤكداً أن الخلاف على مكان الوقوف هو ما دفعه لارتكاب الجريمة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.