بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لانتهاء نزاع سيدة المنوفية وزوجها بالقسم

كتب : علاء عمران

12:37 م 30/04/2026

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس منشور الاستغاثة الذي هز صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداولت سيدة بمحافظة المنوفية منشورا تطلب فيه النجدة من زوجها، مدعية تعديه عليها وعلى أطفالها بالضرب والتنكيل، وهو ما أثار حالة من التعاطف والقلق بين المتابعين للواقعة.

تحريات الأمن بشبين الكوم تكشف حقيقة الخلاف الزوجي

رصدت أجهزة المتابعة بوزارة الداخلية المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر إحدى الصفحات الشخصية، تضمن استغاثة صريحة من سيدة تقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم. وفور رصد المنشور، صدرت التوجيهات بسرعة فحص الواقعة وتحديد هوية السيدة للوقوف على حقيقة الأمر وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لها ولأطفالها.

وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية حادة نشبت بين صاحبة المنشور وهي "ربة منزل"، وزوجها الذي يعمل "عامل"، حيث تفاقمت الخلافات الزوجية بينهما في دائرة المركز، مما دفع الزوجة في لحظة غضب وضغط عصبي إلى اللجوء لمنصة "فيسبوك" لنشر استغاثتها رغبة في الضغط على زوجها.

مفاجأة في الأقوال وتنازل الزوجة عن البلاغ بعد الصلح

باستدعاء طرفي الواقعة أمام رجال المباحث، حدثت مفاجأة في الأقوال، حيث أقرت الزوجة بأن الأمور تم احتواؤها بينهما، وأبدت رغبتها في الصلح والتراضي مع زوجها، مؤكدة أنها قامت بحذف المنشور من صفحتها الشخصية بعد انتهاء الخلاف، معترفة بأن حالة الغضب هي التي دفعتها للتدوين عبر السوشيال ميديا.

انتهت الواقعة بمحضر رسمي أثبتت فيه الزوجة تصالحها مع زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لإغلاق الملف بعد التأكد من سلامة الزوجة وأطفالها، لتضع الأجهزة الأمنية بذلك حدا للجدل الذي أثاره المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو قد يعجبك



هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"