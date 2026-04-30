تجديد تكليف الدكتور محمد عقاد مديرًا للمجالس الطبية المتخصصة

كتب : أحمد جمعة

11:53 ص 30/04/2026

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد للعمل مديرًا للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك لمدة عام.

ونص القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2026 على تجديد ندب الدكتور محمد أحمد عقاد للعمل بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال الإدارة حتى 4 أبريل 2027.

وسبق أن شغل عقاد منصب مدير الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بديوان عام الوزارة، كما سبق أن عمل مساعداً للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بهيئة الرعاية الصحية.

وتُعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من الكيانات الرئيسية بوزارة الصحة والسكان، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية، من بينها تنظيم إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وإصدار قرارات القومسيون الطبي.

