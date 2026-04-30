استنفار عسكري إسرائيلي وتفعيل للمنظومات الدفاعية بعد تهديد جوي بجنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

10:20 ص 30/04/2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه جرى رصده في المنطقة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان، وسط حالة استنفار واسعة.

تصعيد ميداني وتفعيل منظومات الاعتراض

أوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن المنظومات الدفاعية تعاملت مع التهديد فور رصده في سماء المنطقة، لضمان حماية الجنود المنتشرين في الميدان وسط حالة من الاستنفار الأمني لمتابعة حركة الأجواء في المناطق الحدودية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل.

توسع رقعة الإنذار في الجليل الغربي

شهد الجليل الغربي، موجة واسعة من تفعيل صفارات الإنذار التي امتدت لتشمل خمسة مواقع حيوية في البداية، قبل أن تتوسع لتغطي 15 موقعا مختلفا.
وجاء هذا التنبيه عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وإطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات والبلدات الحدودية، مما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمطالبة المستوطنين بالدخول إلى الملاجئ والالتزام بالتعليمات الأمنية المشددة.

استهدافات متزامنة بالصواريخ والمسيّرات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت ومناطق أخرى واسعة بالجليل الغربي إثر رصد هجمات مزدوجة شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسيّرات انتحارية من جهة لبنان.
وتأتي هذه التطورات الميدانية لتعكس تصاعدا ملحوظا في حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود حيث تسعى منظومات الدفاع الجوي لصد الأهداف الجوية المتعددة التي اخترقت الأجواء في وقت متزامن.

