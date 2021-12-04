وظائف في 3 محافظات برواتب 10 آلاف جنيه.. (اعرف إزاي تقدم)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، فرص عمل للذكور والإناث، ولذوي الهمم والعزيمة، في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وبحسب بيان، تراوحت أجور فرص العمل المتوفرة بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" هذه الوظائف على النحو التالي:

وظائف القاهرة:

وفرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فرص عمل تتمثل في: 50 فني جودة، و100 عامل ماكينات، و100 عامل تعبئة، و150 عامل خياطة، و100 عامل غسيل، و350 فرد أمن براتب يصل لـ 4500 جنيه.

وظائف الجيزة:

يوجد نائب مدير فني براتب 10 آلاف جنيه، وأخصائية موارد بشرية، و140 فرد أمن، و50 مدير مطعم براتب 7500 جنيه، و150 عضو فريق براتب 3000 جنيه، و150 شيف كريب، و3 مساعد علاج طبيعي، و3 ممرضة، و5 كيميائي، ومسئول تصدير براتب 5000 جنيه، و3 أمين مخزن، ومحاسب، ومسئول علاقات حكومية، ومهندس ميكانيكا، و17 عمال إنتاج، وعامل بوفيه، و5 عمال نظافة، و5 عمال مخازن، و5 مراقب أمن، ومسؤولة خدمة عملاء، ومساعدة إدارية.

وظائف القليوبية:

وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية فرص عمل شملت: 7 عمال أوفر، و3 عمال سنجر، و20 عامل ماكينة، و20 عامل تعبئة، و2 مهندس تصميمات، و2 مهندس صيانة، و3 مهندس هندسة صناعية، و180 عامل إنتاج، و3 نساج، و10 عمال جودة، و2 صنايعي دائري نسيج، و150 عامل خياطة، و50 عامل خياطة، و50 عامل مكواة، و50 عامل تدريب، و30 مشرف تنمية أسواق.

وتتضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، هذه الفرص، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

يتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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