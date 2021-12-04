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وفد من تنسيقية الأحزاب يلتقي بلجنة شباب بيت العائلة المصرية

09:24 م السبت 04 ديسمبر 2021
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كتب– أسامة علي:

عقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، اجتماعًا مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية في مقر مشيخة الأزهر الشريف، وفق جدول الاجتماعات الرسمية للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية.

وطرح أعضاء التنسيقية أثناء الاجتماع كثير من الأفكار التي يمكن أن تعزز من رسالة بيت العائلة المصرية وتعمل على دمج الشباب في كل محافظات الجمهورية.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية نور الشيخ، ورامي عبدالباقي وعماد روؤف و يوستينا رامي ودينا سمير ومينا سنبل.

تنسيقية شباب الأحزاب بيت العائلة المصرية مشيخة الأزهر

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