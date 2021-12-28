الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة 5 يناير

05:01 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

تفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد المقرر انعقاده 5 يناير القادم في السابعة مساء، بحضور الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة.

وشدد رئيس الإنجيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدا على ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، إن استقبال الإعلاميين والصحفيين سيتم بداية من الساعة 6 مساءً لتغطية الاحتفال، ومن المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات المسيحية.​

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