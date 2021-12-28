الرئيس السيسي يتفقد اليوم مصنع كيما ومحطة سكك حديد أسوان

كتب- محمد سامي:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يقوم الرئيس، كذلك بتفقد محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.