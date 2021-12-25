​بالصور- احتفال الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف

12:10 ص السبت 25 ديسمبر 2021
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  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
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تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "مصراوي" احتفالات الأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف بوسط البلد.

وبحسب الكنيسة الكاثوليكية يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح في الـ25 من ديسمبر.

احتفال الكاثوليك عيد الميلاد المجيد كنيسة سان جوزيف الكنيسة الكاثوليكية

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