بالصور- احتفال الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف
12:10 ص السبت 25 ديسمبر 2021
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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تصوير- أحمد جمعة:
رصدت عدسة "مصراوي" احتفالات الأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف بوسط البلد.
وبحسب الكنيسة الكاثوليكية يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح في الـ25 من ديسمبر.
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