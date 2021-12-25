​بالصور- احتفال الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف

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تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "مصراوي" احتفالات الأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد في كنيسة سان جوزيف بوسط البلد.

وبحسب الكنيسة الكاثوليكية يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح في الـ25 من ديسمبر.