اليوم.. عودة المياه لـ 13 منطقة بالقاهرة بعد انقطاع 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن المياه تعود إلى 13 منطقة في محافظة القاهرة، بعد الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، وذلك بعد انقطاع دام 8 ساعات.

وكانت الشركة، أعلنت انقطاع المياه عن مناطق (منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن - عزبة شنودة البحرية - استراحة الوزير- منشية التحرير - ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم - ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها - قاعدة ألماظة الجوية - مستشفى الجلاء - أرض الجولف)، من العاشرة مساء الأربعاء، وحتى السادسة صباح الخميس.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن ذلك يأتي نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسى بمحيط ميدان ابن الحكم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.