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الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية وشمال الدلتا

08:46 ص السبت 18 ديسمبر 2021
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية وشمال الدلتا

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، إن طقس السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان له، أنه يسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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تكاثر السحب المنخفضة هيئة الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية السواحل الغربية

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