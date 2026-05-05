كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي مجموعة من الصبية على نجله وإصابته بمحافظة الشرقية.

إصابة طالب بجرح قطعي بالرقبة

وبالفحص، تم تحديد القائم على النشر، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبسؤاله أفاد بتضرره من 7 طلاب لقيامهم بالتعدي على نجله (14 عاما) بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالرقبة وخدوش متفرقة، وذلك عقب انتهاء اليوم الدراسي، نتيجة خلافات بينهم بسبب المزاح.

ضبط المتهمين والاعتراف بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهم بالتعدي على المجني عليه بزجاجة فارغة محدثًا إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.