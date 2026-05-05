تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".

واستعرض التقرير جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 32 حالة متعارضة مع مسار ممشى «أهل مصر» الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد.

وشدد وزير الري على استمرار المتابعة والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات في ظل أهمية النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كما أكد ضرورة متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج المعتمدة من الوزارة، بما يضمن عدم التأثير على القطاع المائي.

ويهدف المشروع القومي لضبط النيل إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، ومواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة التعديات، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط الإدارة، وتوفير بيانات دقيقة عن مجرى النهر وفرعيه.