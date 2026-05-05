أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخرًا، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس شدّد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والسعي لتجنب تصعيدها، نظرًا لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة، خاصة على أمن واستقرار المنطقة.