يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

كتب : محمد نصار

02:12 م 05/05/2026 تعديل في 03:45 م

مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل، مواعيد التشغيل الرسمية لمونوريل شرق النيل وذلك اعتبارًا من بدء التشغيل الرسمي أمام الركاب.

مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل اعتبارًا من الأربعاء 6 مايو 2026، على أن يكون التشغيل اليومي من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً ولمدة 12 ساعة يوميًا.

محطات المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المونوريل تشغيل 16 محطة، وهي كالتالي:

1- المشير طنطاوي.

2- وان ناينتي.

3- المستشفى الجوي.

4- النرجس.

5- المستثمرين.

6- اللوتس.

7- جولدن سكوير.

8- بيت الوطن.

9- مسجد الفتاح العليم.

10- الحي R1.

11- الحي R2.

12- حي المال والأعمال.

13- مدينة الفنون والثقافة.

14- الحي الحكومي.

15- مسجد مصر.

16- مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

