كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عدد من الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة أسفل كوبري مشاة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحريات وضبط المتهمين

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الصورة، وتبين أنهم 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

ضبط مواد مخدرة بحوزتهم

وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتها بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى إزالة كافة الإشغالات الظاهرة أسفل الكوبري بالتنسيق مع الجهات المختصة.