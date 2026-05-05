عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة "جيد تكستايل" في مصر، ذات الاستثمار التركي، لبحث سبل دعم التوسع في صناعة الملابس الجاهزة وتعزيز فرص التشغيل للشباب.

حضر اللقاء سليم شنكايا، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، ومعتز أبو بكر، المدير الإقليمي للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية، وصالح نصر، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالشركة.

واستعرض وفد الشركة أنشطتها الحالية وخطط التوسع خلال الفترة من 2024 إلى 2025، إلى جانب رؤيتها المستقبلية حتى عام 2030، والتي تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات من 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، مع التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوفد أن الشركة توفر حاليًا نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2030، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات التشغيل.

وزير العمل: نحرص على دعم الاستثمار الجاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد وزير العمل، حرص الدولة على دعم الاستثمار الجاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لدعم هذه الشراكة، من خلال توفير العمالة المؤهلة عبر مراكز التدريب المهني ومديريات العمل بالمحافظات، بما يعزز الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل.

واتفق الجانبان على إعداد خطة مشتركة للتدريب من أجل التشغيل، تستهدف تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن تطور البنية التحتية والدعم الحكومي يمثلان حافزًا قويًا لمواصلة التوسع وزيادة الاستثمارات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.