نقابة المهندسين: افتتاح مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم لعام 2022

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، والدكتور مهندس محسن شاهين، وكيل اللجنة، باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2022.

وتفقد وكيل نقابة المهندسين إجراءات الاشتراك والتجديد، مشددًا على العاملين بالمشروع سرعة إنهاء إجراءات الاشتراك وتذليل العقبات أمام المهندسين وخاصة كبار السن منهم.

ورد رئيس لجنة الرعاية الصحية، ووكيل اللجنة، على استفسارات الحضور بشأن الاشتراكات وكيفية التجديد مؤكدين على حرص نقابة المهندسين الدائم على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير سبل الراحة للأعضاء من خلال تفعيل المنظومة الطبية الذكية.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، أن المنظومة الطبية الذكية بالنقابة هي حزمة من البرامج التشغيلية من أجل تقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب للنقابة عن طريق (البطاقة الطبية للمهندس وتابعيه مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة خمس سنوات، وبورتال طبي (بوابة إلكترونية) تعمل لدى الجهات العلاجية تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية (NFC-QR-URL)، ومركز خدمة عملاء "كول سنتر" يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني متواجد داخل نقابة المهندسين طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على كافة أنظمة التشغيل كتطبيق على الهاتف المحمول).

وأشار إلى أن النتائج التي حققتها المنظومة الطبية خلال فترة باب الاشتراكات للمهندسين وأسرهم لعام 2021 شملت اشتراك 501507 ألف مشترك حتى الآن، إضافة إلى قنوات الاشتراك 34 قناة (33 فرعًا لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية+ 1 تطبيق المحمول)، وأن عدد المشتركين من خلال الـ 33 فرعًا، بلغ 387215 ألف مشترك.

وبلغ عدد المشتركين بواسطة تطبيق المحمول 114292 ألف مشترك منهم 12474 من خارج مصر، وبلغ عدد المكالمات التي تم استلامها والرد عليها بواسطة "الكول سنتر" 70935 ألف مكالمة موثقة، وعدد الحركات التي تمت على "البورتال الطبي" للحصول على الخدمات لحظيًا 45697 ألف مهندس، كما بلغ عدد الجهات الطبية التي فعلت "البورتال الطبي" وتدربت عليه 2000 جهة علاجية على مستوى 26 محافظة، فيما كان الرد على 64653 شكوى والرد على 5200 إيميل.