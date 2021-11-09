إقبال جماهيري كبير.. ختام مهرجان جمعية أصدقاء قصر المنيل للموسيقى

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تصوير - هاني رجب:

شهد قصر الأمير محمد علي بالمنيل مساء اليوم الثلاثاء، ختام مهرجان جمعية أصدقاء قصر المنيل للموسيقى، برئاسة عباس حلمي، والذي أحيته السوبرانو فاطمة السعيد بالحديقة الملكية بالقصر، وسط إقبال جماهيري كبير.

حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والفنية، وكان على رأسهم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وسفير فرنسا، وسفير كولومبيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعربت "السعيد" عن فخرها، بتقديم هذا الحفل، حيث شدت بأشهر أغاني التانجو الاسبانية والأرجنتينية.

جدير بالذكر أن السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، حصلت على جائزة "أوبوس كلاسيك"، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021.



وشهدت الدورة الثالثة لمهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل، والتي أقيمت حفلاتها بالحديقة التاريخية للقصر، مشاركة متميزة لثلاثة فنانين عالميين هم الموسيقار العراقى الكبير نصير شمه، الذي أحيا حفل أول أيام المهرجان بمصاحبة فرقته الموسيقية، وشهد اليوم الثاني حفل أسطوري للماسيترو العالمى رمزى يسي الذي عزف خلاله عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، واختتم المهرجان فعاليات دورته الثالثة لهذا العام بحفل راقٍ في ثالث أيامه للسبرانو العالمية فاطمه السعيد".

يهدف مهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية، للارتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، وهو المهرجان الأول من نوعه الذي يهتم بهذا اللون الفريد والمتميز من الموسيقي.

شارك في الدورات السابقة للمهرجان، ومنذ انطلاقه عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية الكلاسيكية العالمية.

ويواصل المهرجان عطائه الفني لهذا العام من خلال حفلات متميزة لفنانيين عالميين لهم بصمة بارزة في عالم الموسيقى.