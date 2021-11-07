كولن هو رئيس حلول الحوسبة السحابية في هواوي شمال أفريقيا يشارك استراتيجية الشركة لتحقيق التحول الرقم

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كولن هو: "أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية للمؤسسات والمنظمات العالمية لمواجهة مختلف التحديات".

القاهرة – 8 نوفمبر 2021: ألقى السيد كولن هو، رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات – بهواوي شمال إفريقيا، إحدى الكلمات الافتتاحية لمعرض Cairo ICT 2021 المقام في الفترة من 7 – 10 نوفمبر 2021، في إطار مشاركة هواوي تكنولوجيز بوصفها الراعي التكنولوجي للمعرض تحت شعار "معًا من أجل خلق قيمة جديدة".

قال السيد/كولن هو، "إن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة سريعة نظرًا للتحديات الأخيرة التي يشهدها العالم؛ مما يعكس أهمية التحول الرقمي، لذا فقد أطلقت أكثر من 170 دولة رؤيتها الاستراتيجية الرقمية القومية، الأمر الذي يمثل إجماعًا عالميًا على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لكونه أصبح أمرًاً مُلِّحًا".

وأضاف السيد/كولن هو، أن جائحة كورونا فرضت تسريع وتيرة الرقمنة في ظل تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا، حيث أدرك معها العالم أن الرقمنة لم تعد رفاهية، وأن التقنيات الأساسية المطلوبة للتحول الرقمي متاحة اليوموسيصبح العالم أكثر رقمنة واستدامة وسط تغيرات عميقة يشهدها حاليا.

وأكد السيد كولن هو، أن التطور في المجال الرقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية. لذا، يجب علينا مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي. كما تحدث عن أن استراتيجية هواوي تعمل على مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

وواصل "كولن هو" كلمته بالحديث عن كيفية اعتماد هواوي على التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية كجزء من الجهود العالمية لبلوغ ذروة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من الكربون، بالإضافة إلى أحدث التوجهات التي يشهدها القطاع التقني.

الجدير بالذكر، تشهد مشاركة هواوي تكنولوجيز في اليوبيل الفضي للمعرض الإعلان عن أحدث حلولها التقنية ومنتجاتها بهدف مساعدة مساعي شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.