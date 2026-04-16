وزارة الصحة تدعو الأطباء لاستيفاء مسوغات تكليف مارس 2026 - تفاصيل

كتب : أحمد العش

11:29 م 16/04/2026

شعار وزارة الصحة والسكان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تنويهًا مهمًا بشأن تكليف دفعة ديسمبر 2024، والمقرر تكليفها في مارس 2026، وذلك مع قرب الانتهاء من إعلان نتيجة حركة التكليف.

الصحة تحذر من تأخر استكمال أوراق التكليف

أهابت الوزارة بالأطباء بسرعة استيفاء مسوغات التكليف، والتي تشمل: أصل شهادة التخرج، وأصل شهادة الامتياز، وأصل ترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب أصل شهادة التجنيد، وأصل شهادة المعادلة، وأصل صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

احتساب سنة العمل بالمناطق النائية ضمن مدة النيابة رسميًا

أوضحت "الصحة" عددًا من الضوابط الخاصة بالمكلفين في المحافظات الحدودية والنائية، وهي: سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، بالإضافة إلى إدارة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك باستثناء من تم إعادة توزيعهم خارج هذه المناطق.

وأكدت الوزارة أنه يُتاح لهؤلاء الأطباء التقدم لحركة النيابات المقررة في ديسمبر 2026 بجميع التخصصات، على أن يتم استلام النيابة وفقًا للضوابط المعلنة حسب نوع التخصص.

أشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حال قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية في المناطق المشار إليها، سيتم احتساب هذه المدة ضمن مدة النيابة، لافتة إلى أحقية المرشحين في حركة النيابات بالتقدم للدراسات العليا (ماجستير – دبلوم) فور ترشحهم.

وزارة الصحة تدعو الأطباءلاستيفاء مسوغات تكليف مارس 2026 - تفاصيل

