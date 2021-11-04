Masrawy logo white

مصر للطيران: ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير 2022

06:38 م الخميس 04 نوفمبر 2021
مصر للطيران: ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير 2022

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة إلى دولتي الكويت والسعودية يمثلان حوالي 37% من حجم التشغيل الذي كانت تسيره الشركة قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف منير في تصريحات صحفية، أنه ليس من المتوقع عودة الرحلات للسعودية بشكل كامل قبل يناير المقبل، والذي قد يشهد عودة رحلات العمرة مجددًا، والتي تمثل النصيب الموسمي الأكبر لتشغيل الشركة إلى المملكة.

وأشار منير إلى أن رحلات الشركة إلى الكويت، لم تعود بصورتها السابقة، حيث تنظم الشركة رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة والكويت وهو تشغيل منخفض للغاية، لكن قد يشهد زيادة بعد رفع القيود تدريجيًا عن السفر إلى الكويت.

شركة مصر للطيران السعودية الشركة القابضة لمصر للطيران الرحلات الجوية الرحلات للسعودية

الخبر التالى:

الجيزة: إطلاق مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا