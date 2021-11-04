وظائف القوى العاملة.. الإعلان عن 2579 فرصة جديدة برواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر نوفمبر 2021.

نشرة الوظائف

وقال الوزير إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل" تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وظائف المحافظات

أوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 15 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا ودمياط، وقنا والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 4 مهندسين، ومدير موارد بشرية، وأخصائي موارد بشرية براتب يبدأ من 4000 جنيه، و45 مشرف أمن براتب 3600 جنيه، و241 فرد أمن براتب 3100 جنيه، و5 مراقب جودة، و130 عامل إنتاج، و36 عامل خدمات، و4 مشرف فني، و20 بائع، و10 كاشير، و10 سائق، و20 فني إنتاج، و2 فني خدمة، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونكس، ومهندس مشتريات خارجية براتب 7000 جنيه.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل في 100 عامل حياكة، و20 عامل قص، و10 عامل تحضير، و10 عمال مساعدين، و5 عمال خدمات، و10 عمال تعبئة، و10 عمال طباعة.

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية والغربية وقنا، تمثلت في 8 مدرسين (لغة عربية – إنجليزية – رياضيات)، و41 عامل إنتاج، و6 فني حياكة وجودة، و15 مسئول ائتمان، ومحاسب، و18 عامل تغليف ماكينة.

وفي القليوبية يوجد: 100 فني سنجر، و320 فني ماكينة أوفر، و50 عامل أورليه، و20 عامل مقصدار، و20 عامل مكواة، و20 عامل تطريز، و21 عامل مخازن، و3 كاشير، و6 بائعة ملابس، و27 بائع، و12 بقال، و50 عمال إنتاج، و2 محاسبة، و4 موظفين إداريين، و2 أمين مخزن، و28 عمال تغليف وتعبئة، و35 صانع حلوى وطحينة، و55 عمال عاديين، و2 مشرف جودة، و14 سائق، و10 أفراد أمن، و4 عمال نظافة، و5 مساعد شيف.

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت: 5 أخصائيين تسويق عقاري، وخبير برامج ميديا ومونتاج، ومحاسب تكاليف براتب 4000 جنيه، و6 مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا)، و39 عامل عادي، و3 مشرفين إنتاج، و3 مشرفين صيانة، و5 سباكين.

كما توجد وظائف في البحيرة تضمنت: 4 مهندسين قوى كهربائية، و5 فنيين كهرباء، و15 تمريض (عناية فائقة – داخلي – عناية أطفال – عمليات)، وفرد أمن، وعامل فندقة من ذوي الهمم 5%.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت: ممثلة قانونية، ومعلمة مساعدة، و4 أخصائي تنمية، ومدرسة، ودادة، و2 عامل بمحل مصوغات، و3 ومنسقة تنمية، وعامل صيدلية.

وفي المنيا يوجد 267 فرصة عمل متاحة، منها: مهندس سلامة وصحة مهنية، و5 مدرسين مشرفة رياض أطفال، ومشرفة ابتدائي، و150 عامل حياكة، و3 عمال نظافة، و3 مضيف، و15 مراقب جودة، و2 طباخ، و2 مساعد طباخ، و5 مشرفة إنتاج، و2 فني ماكينات، وفني كهرباء مواتير، و6 سائق كلارك، و2 فني صيانة كهرباء، و4 فني ميكانيكا وأخصائية اجتماعية، و2 مشرفة تربية رياضية، و3 أخصائي تثقيف فكري، و40 منسقة ميدانية، و8 مدرسين (لغة عربية – إنجليزية – حاسب آلي – رياضيات)، و5 أخصائي اقتراض وموظفة إدارية.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت: 4 أخصائي تمويل، و10 فني حياكة، و3 فني حياكة جوكر، أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 160 أخصائي تمويل، و10 محاسبين، و10 معاون خدمة، و2 كاشير، و2 مسئول صالة، و4 شيف بيتزا، و50 وسيط تأميني، و4 عمال نظافة.

كما تم توفير فرص عمل بمحافظة أسيوط، تمثلت في مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و2 مندوب مبيعات أدوية، و2 أخصائي تمويل، و5 مقدم خدمات حكومية، وعاملة نظافة لحضانة.

أما في أسوان فقد تم توفير فرص عمل منها: 8 موظفين إشراف داخلي، و15 موظف أمن، و2 فني سباكة، و7 موظف أغذية ومشروبات، و15 طباخ، و12 ستيوارت، و8 عمال زراعة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: