Masrawy logo white

متحور كورونا الجديد.. توجيه عاجل من الصحة للوقاية والحد من انتشار الفيروس

07:29 ص السبت 27 نوفمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. توجيه عاجل من الصحة للوقاية والحد من انتشار الفيروس

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي "الكمامة"، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون".

وأشار إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر ، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

أكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19 ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال "عبد الغفار"، إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.
فيروس كورونا التباعد الاجتماعي متحور جديد الكمامة وزارة الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا