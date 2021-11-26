الطقس الآن.. الأرصاد: مرتفع جوي سطحي يسبب حالة من عدم الاستقرار

كتب – أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار، وارتفاع دجات الحرارة، نتيجة وجود مرتفع جوى سطحي قابله مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أن المرتفع الجوي يعمل على رفع درجة الحرارة وحبس الرطوبة والشوائب العالقة في طبقات منخفضة قريبة من السطح.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، فإن الطرف الآخر للبحر المتوسط(غرب المتوسط) يشهد حالة من عدم الاستقرار يصاحبه سقوط الأمطار ونشاط للرياح وانخفاض فالحرارة