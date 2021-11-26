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مصر للطيران: 50‎% تخفيضا علي تذاكر الرحلات الدولية بـ "الجمعة البيضاء"

10:26 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
مصر للطيران: 50‎% تخفيضا علي تذاكر الرحلات الدولية بـ "الجمعة البيضاء"

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، إطلاق تخفيض 50 % على أسعار تذاكر رحلاتها الدولية، وذلك من داخل مصر وخارجها على درجتي رجال الأعمال والسياحية، تزامنا مع موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، بهدف منح المسافرين أفضل العروض .

وقالت الشركة في بيان لها، إنه يمكن للمسافرين الاستفادة بالتخفيض عند شراء التذاكر يوم 26 نوفمبر الجاري، والسفر في الفترة من أول يناير المقبل حتى ١٥ مايو.

وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضى أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر في مصر وحول العالم.

شركة مصر للطيران الجمعة البيضاء تذاكر الرحلات الدولية

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