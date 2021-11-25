هاني ضاحي يستعرض جهود نقابة المهندسين في أول جمعية عمومية بعد أزمة كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إن الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، هي الثالثة بعد انتظار خارج عن إرادة النقابة بسبب كورونا، وبسبب تلك الظروف الاستثنائية التى تعرضت لها بلاد العالم ومنها مصر، وافقدت عام ونصف العام من عمر هذا المجلس الحالي وحالت دون الانعقاد، مشيرًا إلى أنه برغم هذه الظروف استطع المجلس الحالي تحقيق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل، بعد أن استلمنا للنقابة بعجز فى صندوق المعاشات بلغ 200 مليون جنيه فى عام 2018 واستطعنا بتضافر الجهود، تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، نتيجة لجهود مستمرة لضبط الأداء المالى وضبط الإنفاق، وزيادة الموارد.

وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية بنقابة المهندسين المنعقدة الآن، استطعنا المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% فى شركة المهندس يوتن، بعد أن كادت تصل إلى 2.25 نتيجة لعدم سداد حصة النقابة فى الفترة السابقة فى زيادة رأس المال، كما تم زيادة حصة صندوق المعاشات فى رأٍ مال المهندس للتأمين لتصل إلى 33.2% بدلا من 26.38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات، فضلا عن حصول النقابة على حكم المحكمة الدستورية بأحقيتها فى فى الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه أثير في الأونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسى، لافتا إلى أنه سيعرض على حضراتكم اليوم كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، بالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015 ، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقا لنص القانون رقم 66 لعام 74 المادة رقم 28 البند الخامس الذي ينص على أن " المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة ".

وتابع: نجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للأستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويا دون الحاجه للحضور للنقابة مراعاة للأعضاء من كبار السن للمشترك مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها وتم تقنية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة، والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب احتياجات المهندسين وأسرهم.

وأوضح ضاحي أنه تم حل المشاكل المتراكمة في مشروعات الإسكان ب 6أكتوبر والعبور والتجمع وتم إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للمهندسين، كما تم دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف والأسماعيلية والأسكندرية والمنوفية والجيزة وأسيوط وبور سعيد وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم .