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رئيسة "قومي المرأة" تشارك في إطلاق حملة "أنا واعي.. أنا غالي"

10:56 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في حفل إطلاق حملة "أنا واعي.. أنا غالي" بالتعاون مع المجلس القومي الطفولة والأمومة وسيف كيدز وبلان إنترناشونال وكير مصر وإيڤا كوزماتكس، بحضور الدكتور محمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت دكتورة منى رباط رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيفا جروب، والدكتور حازم فهمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر للتنمية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة إلى سارة عزيز مدير مؤسسة سيف كيدز وإلى جميع الشركاء على إطلاق هذه الحملة المتميزة، والتي تهدف إلى مساندة الأطفال والمراهقين في التعبير عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن إطلاق الحملة تأتي كأولى فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي تنطلق كل عام في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021.

حملة أنا واعي مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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