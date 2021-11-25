طريق الكباش.. وزير السياحة: أكثر من 30 دولة يحضرون حفل الافتتاح

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن يوم 18 مارس 1949 شهد اكتشاف أول تمثال في طريق الكباش، موضحا أن هذا المشروع ليس تحت الأرض، وإنما هناك شغل كثير فوق الأرض.

وأكد العناني، خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأقصر بمثابة أكبر متحف مفتوح في العالم، وبتكليفات الرئيس السيسي للهيئة الهندسية تم إنجاز أعمال تطوير طريق الكباش". قائلا: "تم الكشف عن 250 تمثالا برأس كبش و807 تماثيل برأس إنسان".

وأشار إلى أن "فناء متحف الأقصر 2000 متر مربع منذ القرن الـ 14 قبل الميلاد، وشهدت مصر في تلك الآونة علاقات سياسية قوية للغاية، ففي هذا المكان تم اكتشاف أكثر من 20 تمثالا لملك ومعبود، والفناء فى المعبد كانت وظيفته الاحتفالات، ومن ضمنها عيد الأوبت".

وتابع: هناك ضيوفا من دول أجنبية من أكثر من 30 دولة يحضرون حفل افتتاح طريق الكباش، وصعيد مصر بدأت منه الحضارة المصرية، خاصة من محافظة الأقصر التى شهدت على جزء مهم من حضارة مصر الفريدة.

وتتجه أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث

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