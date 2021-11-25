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بحثا الروابط المشتركة.. رئيس الأسقفية يلتقى مطران القدس للكنيسة اللوثرية - صور

03:16 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

التقى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الخميس، المطران سني إبراهيم عازر، مطران القدس للكنيسة اللوثرية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ورحب رئيس الأساقفة بمطران الكنيسة اللوثرية في مصر، مؤكدًا على الروابط التي تجمع الكنيستين ككنائس مصلحة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن ابروشية مصر للكنيسة الأسقفية كانت جزءا من إقليم القدس والشرق الأوسط قبل أن يتأسس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يضم عشرة دول ومقره في مصر.

من جانبه، أعرب المطران اللوثري عن محبته للكنيسة الأسقفية وعن عمق العلاقات التي تجمعه بالمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس موجهًا الدعوة لرئيس الأساقفة لزيارة الأراضي المقدسة.

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