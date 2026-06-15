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من حلم لقاء كريستيانو إلى طموحات الإعلام.. خالد محفوظ في "حدوتة شباب"

كتب : مصراوي

02:00 م 15/06/2026

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خالد محفوظ حدوتة شباب كريستيانو رونالدو حلم لقاء كريستيانو قصص نجاح

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