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محمد رمضان يدعم منتخب مصر قبل انطلاقته في كأس العالم 2026 بأغنية جديدة

كتب : نوران أسامة

01:58 م 15/06/2026

الفنان محمد رمضان

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طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية، والتي جاءت لدعم وتشجيع منتخب مصر قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الكورة بتلعب بمشاعرنا، عيش سحرها مع كوكاكولا، يلا نشجع مصر في كأس العالم FIFA26، هنعيش الحماس والفخر ونحتفل بمصر في كأس العالم FIFA26 بأغنية محمد رمضان وحسن الشافعي".

أعمال يستعد لها محمد رمضان

كما يستعد محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "عالمي زي كريستيانو" التي انتهى من تصوير الفيديو كليب الخاص بها في مدينة السلام بالقاهرة، دون الكشف عن موعد طرحها الرسمي.

ونشر رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريبا من مدينة السلام".

زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي

وكان محمد رمضان، قد كشف مؤخرا تفاصيل زيارته إلى مركز تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونشر مقطع فيديو وثق من خلاله لقاءه بعدد من لاعبي الفريق داخل مقر التدريبات، كما تسلم هدية تذكارية من النادي عبارة عن قميص خاص يحمل اسمه ورقم "MR1".

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