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طريق الكباش.. آخر استعدادات الأقصر للحفل العالمي - صور

02:41 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- كريم أحمد:

تتجه أنظار العالم، نحو مدينة الأقصر لمشاهدة حفل طريق الكباش، اليوم الخميس، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورصدت عدسة "مصراوي" صور حصرية تظهر آخر أعمال الاستعداد للحفل الكباش العالمي، في الأقصر، وكيف أنهى الأحفاد استعدادات افتتاح طريق الأجداد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هناك فريق عمل كبير ومتكامل من الوزارة والجهات المعنية يعملون على مدار الساعة من أجل أن يخرج الحفل في أفضل صوره.

طريق الكباش الأقصر حفل طريق الكباش الرئيس عبدالفتاح السيسي

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